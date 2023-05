Der Polizei wurden am Samstagabend, kurz vor 17 Uhr, zwei Steinewerfer auf einer Fußgängerbrücke gemeldet, die in Verlängerung der Öhlbühlerstraße über die Landesstraße 355 führt. Einer der geschädgiten Autofahrer nahm nach Angaben der Polizei zu Fuß die Verfolgung auf und übergab unweit des Tatorts zwei Kinder, elf und zwölf Jahre alt, an die hinzugerufenen Beamten. Die Polizisten machten den Kindern deutlich, dass es sich dabei nicht um einen Jugendstreich handelt. Anschließend wurden sie zu ihren Eltern gebracht, teilte die Polizei mit. Bislang gebe es Hinweise auf zwei Geschädigte. Die Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg bittet Autofahrer, deren Autos in diesem Zeitraum beschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 06373 8220 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de zu melden.