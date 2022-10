Fremde hätten in der Ortsgemeinde Erdesbach Kinder angesprochen – dies sei von zwei Parteien gemeldet worden, bestätigt die Polizei in Kusel auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Ermittlungen liefen, über deren Ergebnis werde informiert. Es sei wichtig, Kinder zu sensibilisieren, informiert ein Beamter: Nie solle dem Folge geleistet werden, was Fremde sagten. Eltern und Polizei sollten verständigt werden.