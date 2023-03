Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ab und an müssen Strafverfolger in tiefe Abgründe blicken. Erst Polizei und Staatsanwaltschaft, dann sind Gerichte am Zug. Am Amtsgericht in Rockenhausen haben Juristen dieser Tage gleich zweimal in Folge eine leidliche Erfahrung teilen müssen: Die Abgründe lauern manchmal gar nicht weit entfernt. Zwei Schuldsprüche sind ergangen. In einem Prozess haben gar Esel eine Rolle gespielt.

Irgendwann mal im vorvergangenen Jahr muss es bei einem Mann im Donnersbergkreis geläutet haben. Polizeibeamte wurden vorstellig und mussten nicht erst um Einlass bitten. Mit richterlichem