Ehrenamtliches Engagement war wieder gefragt bei der 34. Kinder- und Jugendolympiade. 32 Gruppen aus dem gesamten Landkreis mit etwa 300 Personen – Kinder, Jugendliche und Betreuer – waren am Samstag in Herschweiler-Pettersheim am Start.

Die Veranstaltung, eine Kooperation von Kreisjugendring und Jugendamt, sei wieder sehr gut angenommen worden, sagte Kreisjugendpfleger Thorsten Ellmer. Er dankte für das Engagement der Vereine, ohne die eine solche Veranstaltung, die von Ort zu Ort wechselt, kaum möglich wäre.

Um 8 Uhr startete an der Herzog-Christian-Grundschule die erste Gruppe. In Abständen von drei bis fünf Minuten folgten die nächsten auf die etwa acht Kilometer lange Rundstrecke, eine Art Rallye. Nach jedem Kilometer hatte ein anderer Verein Spiele und Attraktionen parat: Teamgeist war gefragt etwa beim Beantworten von kniffligen Fragen oder beim Überwinden von Geschicklichkeitsaufgaben. Gemeinsam konnten die Kindern und Jugendlichen fleißig Punkte sammeln.

Von modernen Liedern bis zu den alten Römern

Beim Sportverein galt es, Eiswürfel in Becher zu bugsieren. Bei der Kirchengemeinde war Zielwasser gefragt, um mit Dartpfeilen Luftballone zu treffen. Der Musikverein spielte klassische oder moderne Lieder an, die zu erraten waren – und dann mussten Bälle in eine Tuba geworfen werden. Bei der Feuerwehr musste Wasser in Schläuche gekippt und in einem Eimer aufgefangen werden.

Beim SPD-Ortsverein entschieden die Zahlen beim Würfeln über die Punkte für die Mannschaft. Mit Tennisbällen in einen Eimer zielen lautete die Aufgabe beim Club 69. Spannung gab es auch bei der FWG, die ihre Station an der Villa Rustica ganz im römischen Geiste gestaltet hatte. Den Abschluss bildete das Pong-Spiel des Tischtennisclubs: Tischtennisbälle mussten in Becher geworfen werden.

Keiner geht leer aus

Auch nach der Rallye war der Tag noch nicht zu Ende. Die Grundschule bot Slush-Eis-Getränke an, und beim Kindergarten wurden verschiedene Spiele angeboten. Für alle gab es ein gemeinsames Mittagessen und unterwegs Getränke. Die Mannschaften, die in den Altersgruppen sieben bis zehn Jahre, elf bis 14 sowie 15 bis 18 Jahre auf den ersten drei Plätzen landeten, bekamen Geldpreise und T-Shirts. Doch auch die anderen Teilnehmer gingen nicht leer aus, sie erhielten Karten fürs Freibad und dürfen auf dem Ohmbachsee Tretboot fahren.