Die Kinder- und Jugendolympiade des Landkreises Kusel findet in diesem Jahr am Samstag, 24. Juni, in Herschweiler-Pettersheim statt. Viele Vereine aus dem Ort werden daran beteiligt sein, eine Informationsveranstaltung fand kürzlich statt, außerdem soll es eine Vortour Ende Mai geben. Wenn 400 Kinder aus dem gesamten Landkreis erwartet werden, muss schließlich einiges vorbereitet werden. Wie Ortsbürgermeisterin Margot Schillo informiert, wird die Rallye-Strecke etwa acht Kilometer lang sein, nach jedem Kilometer sollen Vereine und Stände aufstellen und für Spiele und Attraktionen sorgen. Am Probelauf werden die Vereine und die Wanderwegepaten teilnehmen.

Nach der Corona-Pause hatte die Kinder- und Jugendolympiade im vergangenen Jahr zusammen mit dem Kreiskindertag in Jettenbach stattgefunden. Letzterer wird nur jedes zweite Jahr veranstaltet. Federführend bei diesen Veranstaltung ist Kreisjugendpfleger Thorsten Ellmer.