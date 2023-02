Ein Kinder- und Familienfest findet am Sonntag, 5. März, von 11 bis 18 Uhr in der Kurpfalzhalle in Nanzdietschweiler statt. Dabei wird es sechs große Hüpfburgen, eine Fotobox, Kinderschminken und eine große Kinder-Tombola geben. Der Tombolaerlös kommt dem Kinderhospiz- und Palliativteam Saar zugute. Ebenfalls vor Ort sein wird das „Paw-Patrol-Maskottchen“. Zudem gibt es Essen und Trinken. Der Eintritt kostet fünf Euro. Jedes Kind erhält kostenfrei eine Tüte Popcorn.