Der Gesang- und Musikverein Ulmet übt mit Kindern und Jugendlichen das Singspiel „Der Kleine Prinz“ nach den Erzählungen von Saint-Exupéry ein. In den Ferien haben Kinder und Jugendliche die Chance, an drei Terminen in die Proben hinein zu schnuppern.

Dem Gesang- und Musikverein ist es wichtig, die Kinder- und Jugendarbeit zu fördern. Das Musical soll dann 2025 aufgeführt werden. Die Proben finden in der Bürgerstube der Gallushalle unter der Leitung von Johannes Rutz statt. Die Termine in den Ferien sind am Mittwoch, 14. August, Freitag, 16. August, und Mittwoch, 21. August, jeweils von 17 bis 19 Uhr statt. Nach den Ferien wird dann wöchentlich mittwochs von 17 bis 18 Uhr geprobt.