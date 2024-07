Ihre Laufschuhe haben am Sonntagmorgen 90 große und kleine Lauffreunde auf dem Wolfsteiner Sportplatz geschnürt. Die Fördervereine der Kindergärten von Wolfstein, Kreimbach-Kaulbach, Jettenbach und Hefersweiler hatten sich zusammengetan und zum ersten Male einen gemeinsamen Spendenlauf organisiert.

Mädchen und Jungen der vier Kindergärten, deren Geschwister, Eltern und ein Teil der Fußballmannschaft der TSG Wolfstein-Roßbach hatten sich vorgenommen, für den guten Zweck möglichst viele Runden zu drehen. Denn im Vorfeld hatten die Läufer pro gelaufene Runde einen Betrag ausgehandelt, der in die Spendenkasse wandert. Die Hälfte des Gesamtbetrags geht direkt an die Fördervereine, die andere Hälfte an von den Fördervereinen ausgesuchte Wohltätigkeitsorganisationen.