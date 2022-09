Waldmohr ist am Sonntag, 11. September, von 11 bis 17 Uhr, schier eine einzige Festmeile. An vielen Ecken der Stadt werden Kinder ebenso wie Erwachsene eingeladen, Neues zu lernen und auszuprobieren. In dieses Kinder- und Familienfest ist erstmals die „Wanderung von Verein zu Verein“ integriert.

Es wird drei Schwerpunkte geben: die Dörrberghalle, das Burgerhaus und Turnhalle mit -platz und Tennisclub. Diese drei Orte können mit einer Wanderung abgegangen werden, wobei auch noch an der Verladerampe, die zum Tag des offenen Denkmals im Fokus steht, und bei einer Ausstellung in der Kulturhalle gestoppt werden kann.

Wer im Wald beginnt, hat um 11 Uhr Gelegenheit, in der Dörrberghalle einem etwa zweistündigen Konzert der Bergkapelle Saar zu lauschen, die anlässlich des Tags des offenen Denkmals spielt. An diesem Fest-Schwerpunkt können Kinder beim Obst- und Gartenbauverein einen Lindwurm oder einen Sonnenhut basteln, während die Älteren Gartengeräte begutachten oder Näheres über die Gartenpflege erfahren. Der Jagdverband des Kreises Kusel stellt im Wald präparierte Tiere aus. Der Verband deutscher Falkner bringt einige Greifvögel mit. Passende Jagdsignale lässt die Bläsergruppe Kusel erschallen. Vögel erkennen, Insektenmemory und Mineralien genauer begutachten steht beim Nabu auf dem Programm. Im Zielwerfen mit der Angel üben sich die Kleinen beim Angelsportverein.

Rundgang bis zum Reitverein und Tennisclub

Nächstes Schwerpunkt-Areal: In der Rothenfeldhalle lädt der HSV, im Rothenfeldstadion der VfB zu kleinen Übungen ein. Ist eher Hand- oder Fußball das Richtige für mich? An diesem Tag lässt es sich vielleicht herausfinden. Am Bügerhaus gibt es Basteln und Schminken mit der Protestantischen Kindertagesstätte. Mit Fahrzeugen und Geräten, Spielen und Aktionen für Groß und Klein lockt die Feuerwehr. Eine Kunstwerkstatt erwartet die Gäste im Haus der Jugend.

Weiter Richtung Osten. Für die Turnhalle kündigt der TV Waldmohr einen Vorführungsreigen an: Kinderturnen (13 Uhr), Metalza versus Zumba (13.30 Uhr), Rope Skipping (14 Uhr), Kinder- und Jugendtanz (14.30 Uhr), Erwachsenentanze (15.15 Uhr) und Tischtennis (16 Uhr). Der SPD-Ortsverein stellt landwirtschaftliche Geräte und Produkte sowie Traktoren aus. Es gibt Eierlaufen und Bastelaktionen. Auch die Kitas schlagen hier hier Lager mit Aktivitäten auf. Auf der Anlage des Reitvereins können die Kinder mal auf dem Rücken der Pferde Platz nehmen. Zum Programm des Tennisclubs gehören Spiele mit Tennisbällen und Probetrainings.

Stempelkarte für Tombola-Teilnahme

Von diesem stamme auch die Idee zur Wanderung von Verein zu Verein, wie Kulturbeigeordneter Werner Braun informiert. Bei einem Treffen der Vereine zum Marktplatzfest habe der Vorschlag Form angenommen. Grund ist nicht zuletzt, dass einige Vereine während der Corona-Pandemie Mitglieder verloren haben. „Mit dieser einmaligen Aktion hoffen, die Vereine, für sich zu werben und Nachwuchs zu gewinnen.“

Kindern, und Familien, die ihre mit zehn Stempeln versehene Teilnahmekarte abgeben, winken Preise bei der Tombola. Die Teilnahme ist kostenlos.