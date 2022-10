Ein zehn Jahre altes Kind ist am Mittwoch bei einem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind gegen 15.15 Uhr mit seinem Fahrrad in der Hauptstraße auf dem Gehweg unterwegs und wollte hinter einem Müllwagen die Straße queren. Im selben Moment fuhr eine 24-jährige Autofahrerin am Müllfahrzeug vorbei. Sie konnte ihr Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind, das zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde.