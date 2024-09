Die Polizei sucht den Fahrer eines grauen Wagens, der am Montagmittag in der Altenglaner Bahnhofstraße beim Ausparken ein Kind verletzt und anschließend geflüchtet ist. Der Verursacher war gegen 12.50 Uhr beim Herausfahren aus einer Parklücke gegen das hinter dem Pkw auf dem Gehweg laufende Kind gestoßen und ist anschließend weitergefahren, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das 13-jährige Kind wurde leicht an der Hüfte verletzt. Das nicht näher beschriebene Auto wurde vermutlich nicht beschädigt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Kusel unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.