Nicht genug damit, dass der Wasgau-Lebensmittelmarkt im Wolfsteiner Gewerbegebiet Pfingstweide schließt, nun macht auch der in unmittelbarer Nachbarschaft liegende Textildiscounter Kik sein Geschäft dicht. Wie die Zentrale am Freitag RHEINPFALZ-Informationen bestätigt, wurde die Filiale bereits am 10. April geschlossen. Der Grund ist mangelnde Wirtschaftlichkeit, wie Kik-Senior Consultant Sören Heinrichsmeyer gegenüber der RHEINPFALZ mitteilte. Die Filiale werde bis Ende April geräumt.

Der Wasgau-Markt im Wolfsteiner Gewerbegebiet Pfingstweide ist am Samstag zum letzten Mal geöffnet. Die Wasgau AG hat wegen mangelnder Rentabilität das Aus für den Markt beschlossen. Ein weiterer Grund für die Schließung ist die Eröffnung des Lebensmitteldiscounters Netto in unmittelbarer Nähe, der ebenso wie Wasgau zahlreiche Markenartikel im Sortiment führt, wegen seiner Preisaggressivität die Konkurrenzsituation für den Vollsortimenter aber erheblich verschärfen würde. Wasgau und Kik beenden damit ihr 16 Jahre währendes Engagement in der Pfingstweide. Netto ist dann der einzige verbliebene Markt im Gewerbegebiet.