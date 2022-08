Am Donnerstag zwischen 11 Uhr und 11.20 Uhr wurde ein Kia, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, am linken Heck beschädigt. Das Fahrzeug war auf dem Edeka-Parkplatz in der Bahnhofstraße geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Kusel unter 06381 9190 in Verbindung zu setzen.