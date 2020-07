Vier Menschen sind am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Landesstraße 382 verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagabend mitgeteilt hat, war ein 25-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen im Kurvenbereich hinter dem Ingweilerhof auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Dieses wurde von einer 17-jährigen Fahranfängerin in Begleitung ihrer Mutter gelenkt. Deren Auto kollidierte daraufhin mit der Leitplanke und geriet anschließend auch auf die Gegenfahrbahn, wo es mit einem weiteren Fahrzeug zusammenstieß. Nur knapp wurde die Kollision mit einem vierten Fahrzeug verhindert.

Nur durch Glück habe sich keiner der Beteiligten schwerere Verletzungen zugezogen, schreibt die Polizei. Insgesamt waren drei Feuerwehren, drei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber vor Ort. Die L382 musste für zwei Stunden gesperrt werden.