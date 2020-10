Die Corona-Pandemie fordert weiter ihren Tribut. Weil der Herbstmarkt ausfällt, gibt es in Wolfstein eine Ersatzlösung – das Kerwepaket.

Eigentlich wollten die Weinfreunde Wolfstein den Herbstmarkt nutzen, um ihren Dornfelder Rotwein des Jahrgangs 2019 zu präsentieren. Der Herbstmarkt ist allerdings nun auch der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.

Doch die Weinfreunde haben sich etwas einfallen lassen, um Weinliebhaber dennoch in den Genuss des guten Tröpfchens kommen zu lassen. „Um nicht in Tristesse zu versinken“, habe man ein Herbstmarktpaket fürs Wohnzimmer zusammengestellt, heißt es in einer Mitteilung. Das „Kerwepaket Rot & Weiß“ kostet zehn Euro und enthält eine Flasche Wolfsteiner Riesling, nach Angaben der Weinfreunde der letzte seiner Art und damit schon jetzt eine Rarität, und eine Flasche Wolfsteiner Dornfelder.

Dazu legen die Weinfreunde noch jeweils eine Flasche Wolfsteiner Apfelsaft. Die Äpfel, aus denen der Saft hergestellt wurd, stammen von einer Wolfsteiner Streuobstwiese. Der Saft sei nach der Ernte Anfang August unter der Leitung von Reiner Scheidt in einem Fachbetrieb vermostet wurde, heißt es.

Insgesamt stehen 120 Weinpakete zur Verfügung. Sie können ausschließlich am Samstag, 24. Oktober, von 12 bis 14 Uhr auf dem Rathausplatz erstanden werden. Die Abgabemenge ist nach Angaben der Weinfreunde auf maximal drei Pakete pro Person beschränkt.