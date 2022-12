Als wär’ nie was gewesen: An einem schönen Frühherbst-Montag tobt eine prächtig gelaunte Menge Menschen in einem stickigen Festzelt. Beim Messe-Frühschoppen schießt die Stimmung von Null auf Hundert – da bedarf es auch nach dreijähriger Pause keines Anschubs. Im Sommer 2022 ist Schluss mit dem pandemiebedingten Trübsalblasen. Nicht nur die „Kuseler Mess’“ wird wieder gefeiert. Überall im Landkreis kehrt das pralle (Fest-)Leben zurück.

Nur die Narren haben in die Röhre schauen müssen. Erst zur Sessionseröffnung am Elften im Elften dürfen die Fastnachter wieder die Narrenkappe schwenken und endlich maskenlos jauchzen. Nach dem strengen Lockdown über den Jahreswechsel 2021/ 22 hinweg hat es für eine Rückkehr zum Frohsinn – auch in gebremster Form – nicht mehr gereicht. Die Infektionsgefahr scheint noch zu hoch, zudem entmutigt die Tatsache, dass im Dezember die größeren Weihnachtsmärkte kurzerhand abgebrochen werden müssen. Kleinere hatten gar nicht erst Einzug in die Terminkalender gefunden. Im Kreisgebiet herrscht ab November 2021 Winterstarre.

Als die Fastnachter im Januar ihre bereits ausgeklügelten Sicherheitskonzepte seufzend in die Tonne werfen und die schon anberaumten Sitzungen schweren Herzens absagen, blicken die Planer von Freiluft-Vergnügungen optimistischer voraus. Und tatsächlich: Die weithin bevorzugte Strategie, mal einfach so zu planen, als sei im Sommer wieder alles möglich, zahlt sich tatsächlich aus.

Rückkehr ins Volksfestleben

Mit dem Hinweis „Absagen können wir dann ja immer noch“ wagen sich die jeweils Verantwortlichen an die Organisation von Heimatfest (Lauterecken), Herbstmesse (Kusel), Herbstmarkt (Wolfstein), Winzerfest (Offenbach-Hundheim) und von der allerersten Stadt-Kerwe in der Geschichte Waldmohrs. Ehe diese allesamt fürs spätere Jahr anberaumten Ereignisse feierlich eröffnet werden, bei Fassanstichen Hämmer in Richtung Zapfhahn sausen und erleichterte Worte über das Ende der Zwänge im öffentlichen Leben fallen, markiert das Hutmacherfest in der Kreisstadt die ersehnte Rückkehr zur Normalität. Es funktioniert, wenngleich an diesem zweiten Juni-Wochenende der Andrang weniger groß ist als erwartet. Drei Jahre nach der bis dato letzten Auflage hält sich der Ansturm trotz schönen Wetters in überschaubarem Rahmen.

Trotzdem: In den folgenden Wochen und Monaten wird in vielen Dörfern des Kreisgebiets auch wieder Kerwe gefeiert. Die Herbstmesse erweist sich zwei Jahre vor der 100. Wiederkehr ihrer Premiere anno 1924 als fast so attraktiv wie eh und je. Wermutstropfen: Die Folgen des Kriegs in der Ukraine sind längst spürbar. Schon seit der Phase vor Ostern führt jeder Tankstellen-Stopp allzu klar vor Augen, dass der Gürtel wohl fortan enger geschnallt werden muss.

Bei den Festen im Sommer schlagen rasant empor schnellende Preise noch nicht so recht durch. Spätestens bei den Weihnachtsmärkten aber sind für Glühwein und Würstchen Beträge fällig, die sich beim bislang letzten Advents-Stelldichein keiner auch nur hätte träumen lassen. Abbruch tut das der Feierlaune nicht. Noch nicht. Im kommenden Jahr dürfte sich das zu aller Beteiligter Bedauern ändern. Wenn die Energiekosten-Explosion und all die negativen Folgen erst so richtig Wirkung entfalten.

Projekt und Winzerfest

Bei der allgemeinen Rückkehr ins (Volksfest-)Leben gab es Bemerkenswertes: In Lauterecken hat am zweiten August-Wochenende zum ersten Mal überhaupt eine Straußjugend das Heimatfest-Geschehen bereichert. In Kusel hatte das größte Volksfest im gesamten Westrich zwar im Großen und Ganzen die übliche Dimension, jedoch präsentierte sich der Festumzug am Messe-Samstag merklich eingedampft. Kaum die Hälfte an Zugnummern hatte sich einreihen können. Da war vielen der Stamm-Beteiligten das Risiko wohl doch zu groß gewesen, rechtzeitig das Wagnis einzugehen, Ideen, Mühe und Arbeit in eine Zugnummer zu investieren, die sich als für die Katz’ erweisen könnte.

In Offenbach-Hundheim hatten die Winzerfest-Veranstalter Anfang Oktober sogar komplett auf den angestammten Fest-Umzug am Sonntag verzichten müssen. Dies aber hatte andere Gründe: Der bevorstehende, später etwas verschobene Start des Großprojekts Ausbaus der Ortsdurchfahrt hatte die Zug-Pläne schon zeitig durchkreuzt.