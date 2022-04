Der Kerwereigen im Kreis beginnt wieder – in der Glantalgemeinde Rehweiler. Nach zweijähriger-Corona-Zwangspause laden die Motorradfreunde und der Sportverein vom 7. bis zum 9. Mai ein. Das Bistro und Café „Zur Scheune“ sowie das „Milchhäuschen“ sind geöffnet. „Straußbuwe und Straußmäd“ pausieren noch. Nach dem Kerwespiel der SG Rehweiler-Schrollbach am Samstag um 16 Uhr gegen den FC Queidersbach kommt es zum „Bier-Pong-Turnier“ im Festzelt auf dem Sportplatz. Um 21 Uhr spielt die Band „Die Hütten Rocker“. Am Sonntag findet wieder die Kulinarische Panoramawanderung statt. Am Montag um 11 Uhr startet der Frühschoppen.