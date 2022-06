Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause soll in Neunkirchen am Potzberg am letzten Wochenende im Juli wieder Kerwe gefeiert werden. Diesen Grundsatzbeschluss fasste der Neunkirchener Gemeinderat. Demnach will die Gemeinde zusammen mit dem Sportverein das Dorffest ausrichten. In den nächsten Tagen soll ein Organisationsteam, bestehend aus Ratsmitgliedern und Mitgliedern des Sportvereins, in die konkrete Planung einsteigen.