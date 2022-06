Mit einem gewaltigen Musikaufgebot wird in Rothselberg von Freitag bis Montag Kerwe gefeiert.

Zur Reerer Kerb spielt am Freitagabend die Partyband Sergeant auf, am Samstagabend gibt es von Plug-in auf die Ohren – jeweils ab 21 Uhr auf dem Kerweplatz. Dank großem Festzelt ist man in Rothselberg wetterunabhängig, wobei in diesem Jahr wohl eher schattige Plätze gefragt sein werden. Ab 13 Uhr zieht am Sonntag der Umzug durchs Dorf, der vom Musikverein Kollweiler begleitet wird. Anschließend trägt die Straußjugend die Kerwerede am Reimchen vor, gefolgt von mehr Unterhaltung durch den Musikverein. Am Montag gibt es wieder Musik mit Verstärker: Hoselatz tritt ab 14 Uhr beim Frühschoppen auf. Bei allen Veranstaltungen an diesem Wochenende gilt: Eintritt frei.

Zur Reerer Kerb lockt auch das Speisenangebot: „Grumbeerwaffele“ gibt es das ganze Wochenende, Freitag und Samstag ist der Gourmet-Imbiss Kasselmann in Rothselberg, am Sonntag und Montag gibt es Pizza sowie die bekannten Boll-Burger aus Kaiserslautern. Wein- und Bierstand sowie Bar werden alle allen Tagen geöffnet sein, informiert Ortsbürgermeister Rainer Mohr.