Der Turn- und Sportverein lädt von Freitag, 19., bis Sonntag, 21. August, zur Kerwe hinter der Turnhalle ein. Fassanstich ist am Freitag, 17 Uhr. Drei Stunden später beginnt die „Flashbackparty“ mit „Shortglücksrad“ der Straußjugend. Dazu wird der Platz mit Plakaten, Straußjugendshirts und Bildern vergangener Kerwen dekoriert. Am Samstag wird um 17 Uhr der Bierstand geöffnet. Der Frühschoppen mit Musik und bei geöffnetem Bier- und Essensstand beginnt am Sonntag um 11 Uhr, Mittagessen gibt’s ab 12 Uhr, zwei Stunden später dann Kaffee und Kuchen. Die Ereignisse des vergangenen Jahres werden in der Kerwerede der Straußjugend zusammengefasst, die um 17 Uhr zu hören ist. Den Kerweabschluss bildet, sofern die Witterung es zulässt, um 22 Uhr ein Feuerwehr, dass auf der Rother Straße gezündet werden soll.