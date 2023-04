Mittlerweile ist geklärt, wer in diesem Jahr die Haschbacher Kerwe ausrichtet. Der Ortsgemeinderatsrat kam überein, die örtliche Zeltkerwe an den Kuseler Wirten Patrick Gaul zu vergeben. Der Termin steht ebenfalls fest: Vom 14. bis 18 Juli wird gefeiert. Gaul hatte die Kerwe bereits im Vorjahr ausgerichtet. In Vorverhandlungen habe man sich darauf geeinigt, außerhalb des Festzeltes schattige Plätze zu schaffen, damit die Gäste – nicht wie 2022 – in der prallen Hitze stehen müssen.