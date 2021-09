Von Samstag bis Montag, 2. bis 4. Oktober, wird in Waldmohr Kerwe gefeiert. Dazu kommen Fahrgeschäfte der Familie Blum auf den Marktplatz. Gefeiert wird auch beim VfB Waldmohr. In den Kerwespielen trifft am Samstag die VfB-Reserve zunächst auf die Reserve des TuS Bedesbach-Patersbach (Anstoß 14 Uhr). Anschließend steht das Derby der ersten VfB-Elf gegen die SG Bechhofen/Lambsborn auf dem Programm (16 Uhr). Zum Abschluss stehen sich die VfB-AH und die Altherren-Mannschaft der SG Krottelbach-Frohnhofen gegenüber (18 Uhr).

Danach findet eine Party mit Barbetrieb im und am Sportheim statt. Am Sonntag gibt es ab 12 Uhr verschiedene Kerweessen. Ab 13 Uhr wird Manuel Distler für Kerwestimmung sorgen. Am Dienstag wird im Sportheim ab 18 Uhr Hering angeboten.