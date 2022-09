Am nächsten Wochenende findet in Herschweiler-Pettersheim das traditionelle Hochfest der Kerwe statt. Hoch her geht es jedes Jahr mit Straußbuben und -mäd bei Andrea Hofmiller im Gasthaus Zum Hirschen.

Der Kerweauftakt ist am Freitag, 16. September, um 19 Uhr mit Fassbieranstich und den Fidelen Dorfmusikanten. Am Samstag steigt die Kerweparty mit Live-Musik der Band Sergeant. Am Sonntag beginnt der Kerweumzug um 14 Uhr, mit von der Partie ist der Musikverein Herschweiler-Pettersheim, es folgt die Kerwerede und Feiern mit der Band Hoselatz im Saal. Am Montag ist der bekannte Frühschoppen mit Hoselatz und Schobbe-Double-Time (11 bis 12 Uhr). Am Dienstag wird die Kerwe beerdigt.

Im Sportheim wird die zweite Zelt-Kerwe ab Freitagabend gefeiert. Am Samstag spielt die Reservemannschaften gegen den SV Kübelberg (14.45 Uhr) und die erste gegen Einöllen (16 Uhr). Die Frauen treten im Kerwespiel um 18 Uhr gegen den FV Münchweiler an. Um 20 Uhr beginnt die Party mit DJ Lui. Am Kerwemontag steigt ab 11 Uhr im Sportheim ein Frühschoppen mit bayrischem Frühstück.

Info



Die Hauptstraße ist am Sonntag von 12.30 bis 18.30 Uhr gesperrt.