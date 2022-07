Quirnbach. Zeltwirt Patrick Gaul hat für die „Quermbacher Kerb“ am zweiten August-Wochenende ein großes Musikprogramm zusammengestellt. Da die Straußjugend aktiv ist und weitere Veranstaltungen geplant sind, wird es an der Kerwe nicht langweilig.

Mehrere Fahrgeschäfte, eine Schießbude und ein Süßwarenstand werden erwartet. Doch der Reihe nach. Am Freitag, 12. August, geht’s los mit der Eichung der Straußjugend im Festzelt, es spielen die „Henschbachtaler“. Am Samstagabend spielt ab 21 Uhr „The Watching“ im Festzelt. Am Sonntag geht’s um 14 Uhr mit den „Selchebacher Musikante“ durch’s Dorf, anschließend ist die Straußrede gefolgt von den „drei Erschde“.

Felix Leixner und Björn Theobald haben für Sonntag ein Bulldog- und Oldtimertreffen organisiert. Kurzentschlossene können noch teilnehmen. Aufstellung auf dem Kerweplatz ist um 13 Uhr. Zudem hat der Seiler Dietmar Hennchen für die Kerwe zugesagt. Kinder dürfen sich bei ihm ein Seil drehen. Im Festzelt geht es dann gegen 18 Uhr weiter mit den „Hunsrücker Spitzbuwe“.

Mehrere Spielstationen

„Der singende Friseurmeister“ Klaus Molter eröffnet ab 13 Uhr den Montag im Festzelt, mit „West“ geht’s ab 16 Uhr dann richtig rund. Spiel und Spaß für Kinder gibt es montags ab 14.30 Uhr. An mehreren Spielstationen können sie ihre Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Kreativität und Ausdauer unter Beweis stellen.

Am Dienstag geht die Straußjugend durch’s Dorf, abends wird die Kerwe begraben. Im Festzelt spielt „Moonlight Entertainments“ ab 20 Uhr.

Info



Anmeldungen für das Traktortreffen sind per E-Mail an tuot-quirnbach@gmx.de möglich.