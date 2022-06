Rammelsbach. Die Ortsgemeinde feiert von Freitag, 24., bis Montag, 27. Juni, auf dem Freizeitgelände „Im Brühl“ seine Kerwe. Höhepunkt des Festes wird die nun zum vierten Male stattfindende eine Badewannenregatta auf dem Dorfweiher sein.

Das feuchte Spektakel haben in den Jahre 2014, 2016 und 2019 viele Zuschauer verfolgt. Für die nächste Auflage am Samstag, 25. Juni, – der Startschuss fällt um 14.30 Uhr – sind noch bis zum 18. Juni Anmeldungen möglich per E-Mail an regatta-rammelsbach22@gmx.de.

Startberechtigt sind selbstgebaute Boote oder aufblasbare Badeinseln und Badetiere. Die Boote müssen mit Muskelkraft angetrieben werden. Paddel sind erlaubt, Flossen hingegen nicht. Eine Besatzung besteht aus mindesten zwei Personen. Sollte ein Besatzungsmitglied vom Boot stürzen, darf die Fahrt erst fortgesetzt werden, wenn es sich wieder auf dem Boot befindet. Der Ortsgemeinde zufolge warten auf die Sieger attraktive Preise.

Außerdem sorgen im Laufe der Kerwe mehrere Bands für Unterhaltung. So sorgen etwa die Bands „San Sa Duo“ (zwei Mitglieder der Band San Salvador), „Plug In“, „Sergeant“ „Contrast“, „Whisky Boys“ und „Bright Star Partyduo“ für Stimmung.