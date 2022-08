Das Wochenende beim Turn- und Sportverein steht ganz im Zeichen der „Scheenebeijer Kerb“. Den Auftakt bilden am Samstag, 20. August, die Kerwespiele. Die aktiven TuS-Mannschaften erwarten die des VfB Waldmohr. Anpfiff bei der zweiten Garnitur ist um 14.30 Uhr, die Erste beginnt um 16.30 Uhr. Ab 19 Uhr sorgt das „Eifler’s Bright Star Partyduo“ für Musik und Stimmung. Die Veranstaltung findet im Freien statt und kostet keinen Eintritt.

Am Sonntag startet beim TuS um 11 Uhr der Frühschoppen. Neben Würstchen und Frikadellen vom Grill werden an diesem Tag auch Scheenebeijer Speckwaffeln angeboten. Ab 14 Uhr gibt’s Kaffee und Kuchen. Am Kerwemontag sorgt „De Paule“ ab 11 Uhr für die musikalische Unterhaltung beim Frühschoppen. Zu Schwenker und Würstchen werden Nudel- und Kartoffelsalat angeboten. Für die kleineren Kerwegäste wird auf dem Gelände an allen drei Tagen eine Hüpfburg aufgebaut.