Am vierten Septemberwochenende wird Kerwe gefeiert. Am Samstag, 25. September, stehen zunächst die beiden Kerwespiele des TuS Breitenbach an. Um 15 Uhr trifft die zweite Mannschaft auf den VfR Hundheim-Offenbach, und ab 17 Uhr steht die erste Elf dem SV Spesbach gegenüber. Anschließend gibt es ein Beisammensein auf dem Vorplatz des Sportheims. Am Kerwesonntag erwarten Groß und Klein ab 11 Uhr ein Bier- und ein Essensstand sowie Schausteller und ein Karussell auf dem Kerweplatz. Um 15 Uhr hält die Straußjugend ihre Kerwerede am Restaurant „Hellas“, ab 17 Uhr spielen die „Herzbuwe“. Der Frühschoppen am Kerwemontag startet um 13 Uhr am Kerweplatz. Ab 15 Uhr wird für musikalische Unterhaltung gesorgt.