Im Langenbacher Dorfgemeinschaftshaus wird von Samstag, 6. November, bis Dienstag, 9. November, Kerwe gefeiert. Zum Auftakt spielt am Samstagabend ab 20.30 Uhr die Rock- und Pop-Coverband „The Basement“. Sonntags geht es ab 12 Uhr mit einem vom Männerkochkurs zubereiteten Mittagessen weiter (nur auf Vorbestellung, eine Abholung ist ebenfalls möglich), bevor ab 14.30 Uhr Kerweumzug, Straußrede und die „Drei Erschde“ auf dem Programm stehen. Dazu spielen die „Blech-Musiker aus Langenbach“. Außerdem können Kinder kostenlos Karussell fahren. Am Kerwemontag spielt die Band „Hoselatz“ ab 16 Uhr zum „großen Dämmerschoppen“ auf. Zum Abschluss wird die Kerwe am Dienstag ab 18 Uhr vor dem Dorfgemeinschaftshaus beerdigt.

Info



An allen Tagen gilt die 2G-Regelung – Zutritt haben nur Geimpfte und Genesene.