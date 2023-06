Ab Freitag, 23. Juni, wird auf dem Freizeitgelände „Im Brühl“ in Rammelsbach Kerwe gefeiert. Die Badewannen-Regatta fällt erneut aus. Der Wettbewerb scheiterte diesmal an Auflagen zu Sicherheitsmaßnahmen. Im vergangenen Jahr hatten sich zu wenige Teilnehmer gemeldet. Stattdessen richtet die Straußjugend am Samstag ab 14 Uhr ein „Flunkyball-Turnier“ (Trink- und Wurfspiel) aus. Mehrere Bands sorgen für Musik: „Sold Out“ spielt am Freitag ab 20 Uhr, am Samstag steht ab 16.30 Uhr „Akusterix“ auf der Bühne, ab 21 Uhr „The Muppets“. Am Sonntag zieht ab 13 Uhr die Straußjugend durch das Dorf. Die Straußrede gibt es um 14 Uhr. Anschließend unterhält der Musikverein Hoppstädten, danach „Lautrer Alpensound“. Am Montag spielt Andreas Lahm ab 13 Uhr. Zum Kerweausklang unterhält das „SanSaTrio“, inklusive Brezelaustanzen und „Grabredd“.