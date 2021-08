Mit einem umfangreichen Programm feiert der Schönenberg-Kübelberger Ortsteil Kübelberg nach coronabedingter Pause wieder Kerwe. Von Freitag bis Montag, 3. bis 6. September, laden ein: der SV Kübelberg, das Gasthaus Schleppi und die Straußjugend.

Die Kerwe beginnt traditionell am Freitag um 17.30 Uhr mit dem Schlachtfest im Außenbereich des Sportheims in der Lach. Musikalisch eröffnet Marco Eifler die Kerwe um 18.30 Uhr mit Live-Musik.

Am Samstag geht es sportlich weiter: Um 13.45 treffen die Reserven des SV Kübelbergs und der TuS Bedesbach-Patersbach aufeinander, um 15 Uhr spielen die Aktiven des SV Kübelbergs gegen die zweite Mannschaft der TuS Bedesbach-Patersbach. Die AH folgt um 17.30 Uhr: Die SG Sand/Schönenberg/Kübelberg/Brücken tritt an gegen den VfB Waldmohr. Am Abend spielt Marcus Eifler wieder Live-Musik. Umzug, Kerwerede und „Drei Erschde“ stehen dann am Sonntag ab 13.30 Uhr auf dem Programm. Die Band Friends sorgt ab 15 Uhr für Kerwestimmung in Schleppi-Hof. Der Frühschoppen am Kerwe-Montag startet um 10.30 Uhr im Außenbereich des Sportheims mit Musik und traditionellem Fassbieranstich.