Vom 8. bis 11. Oktober wird Kerwe am Bürgerhaus gefeiert. Für Freitag ab 18 Uhr ist Schlachtfest mit Musik angekündigt. Am Samstag ist ab 18 Uhr der Kerweplatz geöffnet, ab 21 Uhr spielt „Un-er-hört“. Getränke gibt es unter anderem an der Tiki-Bar. Frühschoppen gibt es sowohl am Sonntag als auch am Montag, jeweils ab 10 Uhr. Der Wildecker Herzbube Wolfgang Schwalm stattet am Sonntag um 16 Uhr Rutsweiler einen Besuch ab. Bei der Kerwe gilt die 2G-Regel. Besucher müssen genesen oder geimpft sein.