Die „Kerb“ in Ohmbach, die am dritten Oktober-Wochenende über die Bühne gehen sollte, wird wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Darauf verständigte sich der Ortsgemeinderat bei seiner Sitzung am Montag im Heimat- und Kulturtreff. Ein bisschen Kerwe-Atmosphäre soll es aber dennoch geben.

„Kirmessen, Volksfeste und ähnliche Veranstaltungen bleiben untersagt“, zitierte Ortsbürgermeister Gerhard Kauf die Corona-Verordnung. Aus diesem Grund, fand er, „können