In Dittweiler hat es am vergangenen Sonntag im Keller eines Wohnhauses in der St.-Wendeler-Straße gebrannt. Das hat Stefan Reichhart, stellvertretender Leiter der Feuerwehren im Oberen Glantal, auf Nachfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Wie Reichhart informiert, sei die Feuerwehr kurz nach 13 Uhr alarmiert worden. Zur Ursache des Feuers ermittele derzeit die Polizei. Vor Ort gewesen seien rund 30 Einsatzkräfte, unter anderem die Feuerwehren aus Dittweiler, Altenkirchen und Schönenberg-Kübelberg. Die Feuerwehreinsatzzentrale in Schönenberg-Kübelberg habe das Ganze über Funk koordiniert.

Personen sind nach Reichharts Informationen nicht zu Schaden gekommen. Bei dem Ereignis handele es sich um einen lokalen Brand, der „mit den Dachstuhlbränden in letzter Zeit nicht zu vergleichen“ sei, wie Reichhart sagt. Der Einsatz habe knapp zwei Stunden gedauert. Das Gebäude sei nach den Löscharbeiten belüftet worden. Auf die Frage, ob es noch bewohnbar ist, antwortet der stellvertretende Wehrleiter vorsichtig: „Davon gehe ich stark aus.“ Während des Einsatzes war die St.-Wendeler-Straße voll gesperrt.