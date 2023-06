Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Ende des Kulinarischen Hauses ist wohl so gut wie besiegelt. Nachdem der Gemeinderat Konken am Montag einstimmig gegen die Gewährung eines jährlichen Zuschusses an den Betreiberverein gestimmt hat, wird dieser am 17. Juli über die Zukunft des Ladengeschäfts entscheiden.

Der Betreiberverein des Hauses der Kulinarischen Landstraße in der Konker Hauptstraße hatte beim Kreis, der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan sowie der Ortsgemeinde Konken jeweils um einen jährlichen Zuschuss von 6000 Euro gebeten.