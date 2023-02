Im Kreis sind bislang keine weiteren Fälle von Geflügelpest nachgewiesen worden. Das sagte Kreissprecherin Karla Hagner am Donnerstag auf Anfrage der RHEINPFALZ. Der Kreis hatte am Dienstag gemeldet, dass die hochansteckende Infektionskrankheit in einer Hobbyhaltung im Nordkreis nachgewiesen worden sei. In der Haltung seien sieben Tiere verendet, weitere fünf mussten auf Anordnung des Veterinäramts eingeschläfert werden. Die Kreisverwaltung hatte sich dagegen entschieden, Schutzzonen einzurichten. Geflügelhalter sollen ihre Tiere allerdings gut beobachten. Sofern Geflügel Krankheitssymptome aufzeigt oder binnen kurzer Zeit mehrere Tiere verenden, sollte ein Tierarzt hinzugezogen werden, um den Ausbruch der Geflügelpest auszuschließen. Verdachtsfälle seien dem Veterinäramt zu melden. Die Krankheit ist Experten zufolge für Menschen ungefährlich, sie kann in Nutzgeflügelbeständen allerdings hohe Verluste verursachen.