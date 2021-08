Was Mitte September noch im Frohnhofener Rat zu kontroversen Diskussionen, begleitet von Ordnungsrufen des Ortsbürgermeisters, führte, war am Donnerstagabend schnell vom Tisch: Es wird keine Vorkaufssatzung für das geplante Neubaugebiet „Östlich der Schulstraße“ geben.

Die Ratsmitglieder hatten noch im September über einen von Ortsbürgermeister Thomas Weyrich eingebrachten Satzungsentwurf beraten, der der Gemeinde das Vorkaufsrecht von Grundstücken im geplanten Neubaugebiet „Östlich der Schulstraße“ sichern sollte. Sobald diese Satzung dann in Kraft getreten wäre, wollte die Gemeinde ihr Vorkaufsrecht ausüben. Ein Grundstück, das durch einen notariell beglaubigten Vertrag bereits verkauft worden war, sollte so in den Besitz der Gemeinde fallen. Ortsbürgermeister Weyrich beabsichtigte auch, nicht den bereits vereinbarten Kaufpreis von 20 Euro je Quadratmeter, sondern nur den Verkehrswert von zwölf Euro zahlen zu wollen. Rechtliche Bedenken aus dem Rat wischte er vom Tisch, indem er versicherte, juristischen Rat eingeholt zu haben. Diesem zufolge könne die Gemeinde innerhalb von acht Wochen ihr Vorkaufsrecht geltend machen. Der Satzungsentwurf wurde damals bei einer Enthaltung und zwei Gegenstimmen beschlossen.

Nachdem der Gemeinde- und Städtebund die Rechtsauffassung der Gemeinde nicht teilte, hob nun der Rat seinen Beschluss auf. Konkret heißt das: Die Gemeinde darf, nachdem bereits ein Grundstück verkauft worden ist, keine Vorkaufssatzung im Nachhinein erlassen.

Ob mit der Rücknahme allerdings der Streit um das geplante Neubaugebiet beigelegt ist? Die Dorfgemeinschaft bleibt in dieser Frage gespalten. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sich mittlerweile eine Bürgerinitiative gegründet hat, die gegen eine Bebauung „Östlich der Schulstraße“ Sturm läuft und die für ihr Anliegen bisher im Ort mehr als 200 Unterschriften gesammelt hat. Im besagten Baugebiet sollen bis zu fünf Bauplätze entstehen, die in den nächsten Wochen, wie Ortsbürgermeister Weyrich informierte, vermessen werden sollen.