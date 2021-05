Der Wildpark auf dem Potzberg ist von den neuerlichen Corona-Beschränkungen betroffen. Das Land Rheinland-Pfalz hat die Schließung aller Zoos und Tierparks verfügt. Das tut Betreiber Harald Schauß zu der Jahreszeit besonders weh.

„Die Einnahmen im Herbst und Winter sinken ohnehin, die Futterkosten aber steigen“ – Harald Schauß spricht von einer schwierigen Situation, die alle Betreiber betreffe: „Ich habe herum telefoniert. Die Kollegen sind in der gleichen Situation.“

Von einem erneuten Spendenaufruf, wie im März, sieht Schauß aber ab. „Es war wirklich Wahnsinn, wie viel die Leute im Frühjahr beim ersten Lockdown gespendet haben. Die Anteilnahme war riesengroß“, sagt Schauß dankbar und gibt sich kämpferisch: „Ich bin es gewohnt, den Park aus eigener Kraft am Leben zu erhalten, und jetzt wieder um Spenden zu bitten, widerstrebt mir einfach.“ Auf staatliche Unterstützung will Schauß nicht hoffen oder sich darauf verlassen: „Ich habe das Gefühl, dass Einzelschicksale die da oben nicht interessieren.“

Werbung wäre vielleicht umsonst

Der Lockdown gilt bislang nur für den November, dass er aber im Dezember den Park wieder öffnen darf, glaubt Schauß nicht so recht. „Deshalb werde ich die Tierweihnacht, die wir seit ein paar Jahren immer am dritten und vierten Advent angeboten haben, auch absagen“, bedauert der Wildparkbetreiber. Die Aktion sei zwar immer sehr gut angenommen worden und habe dem Park im Winter dringend benötigte Einnahmen beschert. „Aber ich müsste jetzt schon Geld für die Werbung ausgeben. Und wenn es Ende November heißt, dass die Maßnahmen bis Ende des Jahres ausgeweitet werden – was ich für durchaus realistisch halte – hätte ich das Geld schlicht in den Sand gesetzt.“

Auch wenn er es nicht erwarte, die Hoffnung bleibe, dass er den Park im Dezember wieder öffnen dürfe – Platz genug, um sich an der frischen Luft aus dem Weg zu gehen, biete der Park schließlich.

Neues von Lagertha

Und dann war da noch die Geschichte von der Adlerdame Lagertha, die Anfang Juli verschwunden war, nachdem sie während einer Flugshow vom Wind abgetrieben wurde. Daraufhin wurde sie zunächst bei Kassel, dann bei Potsdam und in der Nähe von Hanau gesichtet. Selbst in der Nähe von Dresden wollte man den Vogel gesehen haben.

Im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichtet Schauß nun von einer neuerlichen Sichtung aus einem Naturschutzgebiet bei Hanau. „Eine Frau hatte dort einen ,riesigen Vogel mit Lederbändchen’ gesichtet“, berichtet der Falkner.

Kontakt nach Hanau

Die Frau habe gar nicht gewusst, dass in Föckelberg eine Adlerdame vermisst werde, habe aber nach der Sichtung im Internet recherchiert und sich dann bei Schauß gemeldet. „Ich hoffe und glaube nach wie vor daran, dass ich Lagertha irgendwann wiederbekomme – es ist nicht der erste Adler, der über Monate hinweg verschwunden ist.“ Er stehe mit der Melderin weiter in Kontakt und gebe die Suche nach Lagertha nicht auf.