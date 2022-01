Ausgangsbeschränkung, weniger Kontakte. Vielerorts reagierten Menschen darauf mit dem Kauf eines Haustiers, die dann, mit Abflachen des Pandemiegeschehens, häufig ausgesetzt wurden. Im Kuseler Tierheim sei es bislang aber nicht zu einer verstärkten Aufnahme solcher Corona-Tiere gekommen.

Die Tierliebe sei vielerorts offenbar mit dem Abklingen der Pandemie im Sommer ebenfalls verschwunden. „Einige Leute haben sich im Lockdown ein Haustier zugelegt“, sagt die Vorsitzende des Tierschutzvereins Kusel, Christine Fauß. Doch als die Einschränkungen wieder gelockert wurden und viele Arbeitgeber ihre Mitarbeiter aus dem Homeoffice zurück in die Betriebe beorderten, habe nicht selten die Zeit für den neuen Mitbewohner gefehlt, sodass dieser letztlich vor die Tür gesetzt und in die „Freiheit“ entlassen wurde, ist sie sich sicher.

Keine vermehrten Abgaben

Eine Statistik zu solchen „Corona-Tieren“ für den Kreis kann der Tierschutzverein Kusel zwar nicht vorweisen, der Verein habe von solch ausgesetzten Tieren aber von vielen Tierheimen in der Region gehört. „Als man wieder in Urlaub fahren konnte, waren die Tiere plötzlich im Weg“, ist sie sich sicher. „Wir hören das von Tierheimen, mit denen wir zusammenarbeiten – etwa aus Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken“, schildert sie. Vom Tierheim auf dem Gangelbacher Hof habe sie dazu aber bisher nichts gehört. Das Kuseler Tierheim kann auf Nachfrage der RHEINPFALZ nicht bestätigen, dass es in der Corona-Krise vermehrt zu Abgaben oder einer verstärkten Aufnahme von Fundtieren gekommen sei.

Selbst wenn der Tierschutzverein nur indirekt mit solchen Corona-Tieren zu tun hatte, habe der Verein in den vergangenen Monaten vermehrt mit Fundtieren zu tun gehabt, wie Fauß sagt. Als Fundtier gilt ein Tier, das entlaufen, verirrt oder verloren gegangen ist. Es ist Besitzer-, aber nicht herrenlos. Das heißt: Die Tiere hatten nie einen Besitzer oder sie wurden von ihrem einstigen Besitzer aufgegeben. Kennzeichnend für ein Fundtier ist ein guter Pflege- und Ernährungszustand, Zutraulichkeit sowie Halsband, Ohrmarkierung oder Tätowierung.

Besitzer-, nicht herrenlos

Ein Fundtier gilt als Fundsache und fällt unter die Zuständigkeit der Fundbehörde bei der Verbandsgemeinde (VG). Meldet ein Finder ein Fundtier bei der VG, informiert diese das Veterinäramt der Kreisverwaltung, die das Tier abholen und ins Tierheim bringen lässt. Wichtig: Wird ein Tier vom Finder gefüttert oder ins Haus gelassen, habe es schlechtere Chancen, von der VG als Fundtier anerkannt zu werden. Nach Dienstschluss der zuständigen Behörden übernimmt die Polizei deren Aufgabe. Sie informiert den Tierschutzverein, der die Fundtiere dann einsammelt.

Stellen herrenlose oder entlaufene Tiere eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit dar, ist laut Kreisverwaltung ein Eingreifen der Ordnungsbehörde oder Polizei notwendig, um die Tiere sicherzustellen. Für ausgesetzte Tiere – etwa einen an der Leitplanke angebundenen Hund – sowie in Wohnungen zurückgelassene Tiere liegt ein Verbotstatbestand vor. Für solche Fälle ist das Veterinäramt der Kreisverwaltung zuständig.