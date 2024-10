Die Ortsfahnen wehen bereits für das 69. Winzerfest von 4. bis 7. Oktober. Zum ersten Mal seit 2019 gibt es keine abgespeckte Variante – aufgrund von Pandemie und dem Ausbau der B420 –, sondern volle vier Tage Programm.

Das umtriebige Planungsteam um den Ausrichter, den Förderverein der Gemeinde, unterstützt von Vereinen, hat für Jung und Alt ein Paket geschnürt, das sämtliche Höhepunkte der früheren Winzerfeste wieder beinhaltet. Einzige Ausnahme: Die Tombola fehlt.

Mit „Voice of Germany“-Teilnehmer

Das Zelt wird wie immer auf dem Marktplatz stehen. Entlang der Hauptstraße werden über die Festtage Schausteller für Rummelatmosphäre sorgen – mit Schießbude, Entenangeln und Co. sowie mit einem breiten kulinarischen Angebot von Pizza über Crêpes bis hin zu Würstchen.

Gestartet wird traditionell am Freitagabend, 4. Oktober, um 19.30 Uhr mit einem Fackelumzug. Anschließend wird das Fest offiziell im Zelt eröffnet. Gegen 21 Uhr betreten AC/ID die Bühne, eine AC/DC-Tributeband mit Frontsänger und „The Voice of Germany“-Teilnehmer Christian Haas, bekannt als „Keule“.

Umzug am Sonntagnachmittag

Winzerrock gibt es am Samstagabend ab 20 Uhr mit der Band Plug-in, ein Dauerbrenner auf den Kerwen der Region. Der Winzerfestsonntag beginnt um 11.30 Uhr im Zelt mit einem Mittagstisch. Hoffers Zeltküche bietet an diesem Tag neben Winzerkugeln und Schnitzelvarianten auch Vegetarisches. Anschließend wird es wohl wieder richtig voll in der Doppelgemeinde, denn um 14 Uhr beginnt der große Winzerfestumzug mit mehr als 20 Nummern. Der Zug startet in der Hirsauerstraße im Ortsteil Hundheim und zieht durch Offenbach bis zum Schwalbenbaum nahe der Kindertagesstätte. Anschließend ziehen die Fanfarenzüge wie gewohnt ins Festzelt ein und sorgen für Stimmung. Ab 18 Uhr steht Sergeant, wiederum eine regional bekannte Band, auf der Bühne.

Am Montag geht es bereits um 11 Uhr los: mit einem Frühschoppen und der Partyband West. Hoffers Küche bietet bis 14 Uhr Leberknödel, Schweinekrustenbraten und vegetarische Semmelknödel mit Waldpilzsoße. Bei Oldies und Tanzmusik klingt das Fest ab 18 Uhr mit den „Boys of 69“ aus.

Info

Der Eintritt bei AC/ID am Freitag kostet sechs Euro, für Plug-in am Samstagabend werden sieben Euro erhoben. Ansonsten ist der Eintritt ins Zelt frei.