Nachdem es in der vergangenen Woche fünf weitere Corona-Fälle im Landkreis Kusel gegeben hatte, scheint sich die Lage wieder beruhigt zu haben: Es gab seit Mittwoch keine neuen Infektionen, wie die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag mitgeteilt hat. Damit liegt die Zahl der positiv auf das Virus Getesteten nach wie vor bei 96, fünf Personen sind noch in Quarantäne, eine Person ist verstorben. Nachdem der Landkreis seit Anfang Juni „coronafrei“ gewesen war, war in der vergangenen Woche in einem Bautrupp aus Norddeutschland das Virus bei fünf Personen nachgewiesen worden.