Nachdem Anfang der Woche einige Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurden, gibt es auch am Freitag laut Kreissprecherin Karla Hagner keine Neuinfektionen. Damit sind im Landkreis Kusel seit Beginn der Corona-Krise 96 Personen positiv getestet worden, davon 43 in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, 42 in Kusel Altenglan und elf in Lauterecken-Wolfstein. In Quarantäne befinden sich derzeit fünf Personen.