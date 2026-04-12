Am Ende reichte es im Nordkreis-Derby zu einem 2:1 (0:0)-Heimerfolg für die TSG Wolfstein-Roßbach gegen den Lokalrivalen SV Einöllen. Auch dank Marlon Schauer.

Marlon Schauer war es, der seine Farben in der 58. Minute in Führung schoss. Nach einem langen Ball war er auf und davon, ließ sich auch vom ihn verfolgenden Verteidiger Patrick Brand nicht beirren und schloss flach ab. Und eine Viertelstunde vor dem Ende servierte Schauer eine Ecke, die Innenverteidiger Madi Ka Missoko schulbuchmäßig zum 2:0 für die TSG Wolfstein-Roßbach II einköpfte. Dazwischen überstanden die Gäste eine Zeitstrafe, die sich Tim Kreutz (62.) wegen Meckerns einhandelte. In dieser Zeit konnte Einöllens Torwart Arda Özler gegen eben jenen Schauer in höchster Not einen weiteren Einschlag verhindern.

Dass der offensiv insgesamt recht biedere SV Einöllen noch einmal einen Fuß in die Tür bekam, war dann aber auch Patrick Brand zu verdanken, der mit einem tollen Freistoß aus locker 30 Metern in den rechten Winkel für den Anschluss (78.) sorgte. In der Folge versuchten es die Gelbhemden zwar weiter, aber letztlich war „Rowo II“ näher am dritten Treffer als Einöllen am Ausgleich.

„Verdienter Sieg“

In der ersten Halbzeit sahen die zahlreichen Zuschauer insgesamt relativ wenig Erbauliches. Zwar bestimmten die Hausherren das Spiel weitestgehend und hatten auch deutlich mehr Ballbesitz, richtig große Chancen blieben aber Mangelware. Die bis dato beste Gelegenheit hatte dann auch der SVE kurz vor der Pause durch Maurice Grohe, dessen Schuss aus 28 Metern aber nur an die Latte des TSG-Gehäuses klatschte. Im direkten Gegenzug hatte dann auch die TSG noch eine gute Möglichkeit, den Schuss von Moritz Scheidt lenkte Keeper Özler aber gekonnt zur Ecke.

Ob der Spielanteile kann man letztlich indes von einem Ergebnis sprechen, das so in Ordnung geht. „Wir waren in der ersten Halbzeit nicht an den Leuten dran, können dann aber beim Lattenschuss auch in Führung gehen. Insgesamt bin ich zufrieden damit, wie wir uns auch kämpferisch präsentiert haben“, konstatierte Einöllens Spielertrainer Sajoscha Basalyk nach dem Spiel. Patrik Dejon, Spielertrainer der TSG, der das Geschehen vom Rand aus verfolgte, kommentierte wie folgt: „Das war schon verdient, auch wenn wir uns gegen einen defensiv orientierten Gegner schwergetan haben. Der Sieg war heute definitiv das Wichtigste, auch wenn es nicht unsere beste Leistung war.

Für die TSG bleibt der anvisierte Tabellenplatz fünf weiterhin in Reichweite, während der SVE nach zuletzt drei Siegen in Folge wieder eine Niederlage hinnehmen musste, im Kampf um den Klassenverbleib aber weiterhin sehr gute Karten hat.