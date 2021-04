Das Thema Gleichberechtigung ist auch im Sport angekommen. Haben Frauen und Männer auf dem Weg nach oben dieselben Chancen? Ist das Talent entscheidend oder spielen entsprechende Vorbehalte eine Rolle? Die lokalen Vereine haben dazu eine eindeutige Meinung.

Frauen sind vielerorts zumindest auf den Vorstandsposten, ähnlich wie in Politik und Wirtschaft, auch in Sportvereinen unterrepräsentiert. Doch es gibt auch andere Beispiele: „Wir haben auch viele Frauen in der Vorstandschaft“, sagt Peter Herzog vom SV Sand. Jahrelang als ausschließlicher Fußballverein aktiv, will sich der SVS breiter aufstellen. Eine Lauf- und Radfahrabteilung wurde gegründet. Denn Fußball war Männersache beim SV. „Es hat sich noch nie jemand von den Frauen angetragen, dass sie bei uns spielen wollen“, erklärt der 39-jährige Herzog.

So einfach, wie es in der kleinen Fußballwelt in Sand ist, so ist es im Weltfußball sicherlich nicht. „Wir werden niemals aufhören, für Gleichberechtigung zu kämpfen“, hatte Megan Rapinoe, Topspielerin des Frauenfußball-Nationalteams der USA 2019 gesagt. Eindringlich kämpfte sie für gleiche Bezahlung der Männer und Frauen in den US-Nationalmannschaften.

„Es hat sich noch niemand beschwert“

Beim TV Kusel sieht der zweite Vorsitzende Oliver Reis die Gleichberechtigung dagegen nicht als Thema der Stunde. „Ich bin schon sehr, sehr lange dabei, auch als Vorstandsmitglied. Mir ist kein einziger Fall bekannt, bei dem sich jemand wegen der Gleichberechtigung im Sport bei uns beschwert hat“, sagt er. Gleichwohl sei es so, dass es immer mal wieder Mitglieder gebe, die das eigene Talent oder das ihrer Kinder nicht realistisch einschätzen, was laut Reis jedoch unabhängig vom Geschlecht sei.

Doch Gleichberechtigung sieht er auch auf anderer Ebene als wichtig an. „Inklusionskinder haben wir zwar aktuell nicht bei uns. Aber es gab insbesondere im Turnbereich schon Kinder mit körperlicher oder geistiger Behinderung. Die machen dann eben das, was sie können. Auch Inklusionskinder dürfen bei uns jederzeit mitmachen“, erklärt Reis. Er sehe die Gleichberechtigung als Grundgut eines jeden Vereins an. „Bei uns ist das eine Leitlinie. Das wollte auch Turnvater Jahn so“, ergänzt Reis, der auch die Turner beim TVK betreut.

Nicht mehr wegzudenken

Auf großer Bühne, bei den Olympischen Spielen beispielsweise, sind Frauen heute nicht mehr wegzudenken. Das war aber nicht immer so. Auch Pierre de Coubertin, Begründer der Spiele der Neuzeit, hatte sich vehement gegen die Teilnahme von weiblichen Athleten ausgesprochen. Erinnert sei auch an eine Stellungnahmen des Deutschen Fußball-Bundes zum Frauenfußball vor vielen Jahrzehnten: „Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das Zurschaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand“, hieß es im Jahr 1955. Damit verbot der DFB damals das Fußballspiel für Frauen.

Diese Einstellung gehört weitgehend der Vergangenheit an. Die Teilnahme am Vereinsleben und Training ist für Frauen und Männer mindestens ähnlich. Teils, wie im Dart, wird sogar zusammen Sport getrieben und Wettkämpfe veranstaltet. Fallon Sherrock schnitt vor rund zwei Jahren bei der Dart-Weltmeisterschaft überraschend stark ab und sorgte damit für eine Gleichberechtigungsdebatte. Aber: Gibt es diese auch lokal?

Bei den Vorstandsposten bleibt es aber auch beispielsweise beim SV Sand „männerlastig“: Im Vorstand sind mit Timo Kreuscher, Fabian Hausschild, Peter Herzog und Kai Hammerschmidt ausschließlich Männer. Doch leitet Nadine Seyler die Sparte der Radfahrer. Mit verschiedenen Ideen, zuletzt einer Schnitzeljagd, machte sie auf den Verein aufmerksam.

Ob derweil Männer bei den Frauen mitkicken sollten, da ist Herzog sehr offen. „Ich kann es mir durchaus vorstellen. Wenn eine Frau zu uns kommt und unbedingt bei den Senioren mittrainieren will, warum nicht. Es gibt sicherlich andere Meinungen, aber ich bin da offen“, will Herzog auch Gleichberechtigung in rein sportlicher Hinsicht sehen.

Auch Spielklasse soll egal sein

Es geht aber auch andersherum, was das Beispiel Synchronschwimmen zeigt. Denn es gibt auch synchronschwimmende Männer. Während bei Weltmeisterschaften der Start von Männern erlaubt ist, wird ihnen (bislang) die olympische Tür vor der Nase zugeschlagen. „Ich finde es diskriminierend“, wird Synchronschwimmer Niklas Stoepel zitiert. Zumindest sind seit 2015 bei Weltmeisterschaften Männer im Mixed-Duett erlaubt. Der US-Verband pfiff vor Olympia 2004 einen qualifizierten Synchronschwimmer zurück, weil er keine Männer bei den Wassertänzern sehen wollte. Dabei waren Ende des 19. Jahrhunderts lediglich Männer beim Synchronschwimmen zugelassen. Erst 1907 wurde die Sportart auch Frauen erlaubt.

Diesen umgekehrten Drang auf Gleichberechtigung gibt es durchaus auch in kleineren Vereinen. „Bei uns ist das Thema Gleichberechtigung eher umgekehrt“, erzählt Wolfgang Serbine, Abteilungsleiter der Handballer des TV Kusel. So habe der TVK lange keine Herrenmannschaft gehabt, was zwangsläufig dazu führte, dass das Frauen-Team deutlich in den Vordergrund rückte. Bei Gründung der TVK-Handballherren spielten die Damen höherklassig. „Wir versuchen das vereinsintern zu steuern, dass alles für beide gleich ist“, fügt Serbine an. Damit meint er insbesondere die Ausstattung mit Trikots, Handbällen bis hin zur Übernahme von Fahrtkosten. „Es soll dabei auch egal sein, wer höherklassig spielt. Bei uns soll jeder gleich behandelt werden. Da kann es keine Rolle spielen, wie hoch er spielt oder ob es ein Mann oder eine Frau ist“, stellt Serbine fest.