Die Musikschule plus wird ab dem neuen Schuljahr nur noch als reines Familienunternehmen weitermachen. In der entsprechenden Mitteilung wird deutliche Kritik am Kreis übt, dessen Förderpraxis „ungerechtfertigt und unhaltbar“ bezeichnet sei.

Es sei ihnen sehr schwer gefallen, ihr Geschäftsmodell zu ändern, schreiben Gesellschafter Klaus-Peter Bösshar und Geschäftsführerin Sarah Bösshar. Doch es sei ihnen keine andere Möglichkeit geblieben. Ab August würden an einem neuen Standort nur musikalische Früherziehung, Blockflöte, Klavier und Keyboard unterrichtet. Fortgeführt würden außerdem die Rhythmus-AG, alle Tanzgruppen und Chöre.

Die Familie Bösshar begründet ihren Entschluss vor allem mit der Ungleichbehandlung zwischen der Musikschule im Landkreis sowie den privaten Musikschulen. Erstere erhalte alle Fördermittel – inzwischen in erster Linie gezahlt über die Kreissparkasse –, während die privaten Musikschulen und ihre Schüler komplett leer ausgingen.

Die Corona-Krise habe zusätzlich dazu geführt, dass der fehlende Unterricht und damit die fehlenden Einnahmen voll auf die freien Mitarbeiter durchschlage. Diese Musiklehrer orientierten sich nun beruflich neu. Neues, qualifiziertes Lehrpersonal zu finden, sei unter diesen Bedingungen fast unmöglich.