Auch am Montagnachmittag wurden für den Landkreis Kusel keine Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Kusel bleibt damit bei 2225. Der Inzidenzwert im Landkreis Kusel liegt unter Berücksichtigung der im Landkreis Kusel gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte weiterhin bei 2,7. Aktuell sind 17 aktive Infektionsfälle im Landkreis registriert: sieben in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, sechs in der VG Kusel-Altenglan und vier in der VG Lauterecken-Wolfstein. Als genesen gelten 2140 Personen. 68 Personen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

In den Schnelltestzentren im Landkreis wurden in der vergangenen Woche (24. Kalenderwoche) insgesamt 1500 Corona-Tests durchgeführt – alle waren negativ. In der Kuseler Fieberambulanz erfolgten im gleichen Zeitraum 24 PCR-Tests.