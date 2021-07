90 Familien ließen sich am Sonntag nicht vom regnerischen Wetter abhalten – eine tolle Resonanz auf die Familienrallye von Kreisjugendring und Landkreis.

Ausgerüstet mit regenfester Kleidung und Schirmen führte die dritte Auflage nach Herchweiler. Zuvor waren Krottelbach und Medard die Gastgeber.

Wegen Corona konnte die Kinder- und Jugendolympiade nicht ausgerichtet werden. Der vorgeschriebene Abstand unter den Teilnehmern wäre nicht möglich gewesen, weshalb sich die Organisatoren etwas Neues einfallen ließen. Die Teilnehmer starteten in Gruppen, zu der maximal zwei Familien gehörten, in Abstand von sieben Minuten.

Sogar Absagen erforderlich

„Der Zuspruch war diesmal so groß, dass wir sogar einigen Familien absagen mussten“, berichtete Kreisjugendpfleger Werner Barthel. Zum zweiten Male waren die Familien Pfeiffer aus Kusel und Paulus aus Schönenberg-Kübelberg dabei. Sie sind befreundet. Gemeinsam mit ihren jeweils zwei Kindern machten sie sich kurz vor zehn Uhr vom Dorfgemeinschaftshaus Herchweiler auf den Weg.

Die Familienwanderung habe ihnen im vergangenen Jahr so viel Freude bereitet, dass sie sich entschlossen hätten, erneut daran teilzunehmen, berichteten die beiden Ehepaare. Angst vor Unwetter hätten sie auch nicht gehabt, denn der Veranstalter habe sie noch am Samstag angerufen und ihnen versichert, sie mit dem Bus zu ihren Fahrzeugen zu bringen, sollten sie mitten auf der Strecke von Blitz und Donner überrascht werden.

Auf der sieben Kilometer langen Route warteten auf die Teilnehmer sieben Stationen, allein sechs von örtlichen Vereinen, darunter die Frauengemeinschaft, der Bouleclub und die Jugendfeuerwehr, an denen verschiedene Aufgaben zu bewältigen waren.

Nächster Gastgeber Lauterecken

Kreisjugendpfleger Barthel war von der Teilnehmerzahl so angetan, dass er versicherte, „wenn wir Corona hinter uns gelassen haben, wird es weiterhin eine solche Veranstaltung geben“. Denn die Familienrallye spreche ein ganz anderes Publikum an. Während an der Kinder- und Jugendrallye meist Jugendliche teilnehmen, seien es bei der Familienrallye fast immer Familien mit kleinen Kindern.

Der nächste Termin für die Familienrallye steht auch schon fest. Sie wird am 29. August in Lauterecken stattfinden.