Klassikfreunde, die sich schon auf den Kammermusikabend am 15. November mit der Kuseler Pianistin Sonia Achkar und ihrem Sota Piano Trio in der Kuseler Fritz-Wunderlich-Halle gefreut haben, werden nun enttäuscht. Das Konzert musste infolge der aktuellen Corona-Bestimmungen abgesagt werden, teilte Annette Drumm von der Kulturabteilung der Kreisverwaltung am Donnerstag auf Anfrage mit. Einen Ersatztermin werde es auch in dieser Saison nicht mehr geben. Wer bereits Karten habe, erhalte sein Geld zurück.