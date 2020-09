In der Aufnahmeeinrichtung auf dem Windhof ist nach Angaben der Aufsichtsdirektion ADD kein zweiter Coronafall hinzugekommen. Alle unmittelbaren und mittelbaren Kontaktpersonen des Mitte der Woche positiv getesteten Mannes seien umgehend getestet worden. Zwischenzeitlich lägen bis auf zwei alle Testresultate vor – allesamt negativ. „Der Infizierte, der symptomfrei ist, befindet sich in Quarantäne. Seine drei Zimmermitbewohner, die negativ getestet wurden, sind ebenfalls separiert von den anderen Bewohnern untergebracht“, heißt es in der Mitteilung. Aktuell wohnen rund 450 Menschen in der Kuseler Afa.

Unabhängig davon ist nach Angaben des Gesundheitsamtes am Samstagabend eine weitere Person in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan positiv getestet worden.