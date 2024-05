Nach mehr als 50 Jahren ist Schluss. Das Elektrogeschäft Emrich wird ab Juni keine Toaster, Fernseher und Co. mehr verkaufen. Repariert werden Elektrogeräte aber weiterhin im Wolfsteiner Familienbetrieb.

Häufig steckt der Teufel im Detail. So auch an jenem Samstagvormittag, als im Laden von Bernd Emrich das Telefon läutete. Ein aufgeregter Kunde war in der Leitung. Sein Fernsehgerät gebe keinen