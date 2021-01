Manfred Heinz ist Arzt. Allgemeinmediziner und Internist mit Praxis in Waldmohr. Und er ist Impfarzt. Jener, der mit dem mobilen Impfteam vergangene Woche im Caritas-Heim in Schönenberg-Kübelberg war. Mit den Vorarbeiten und Vorgaben des Landes ist er überhaupt nicht einverstanden.

Manfred Heinz ist 66 Jahre alt. Ein ruhiger und sachlicher Mensch. So kommt er am Telefon rüber. Beruflich nimmt er sich ein wenig zurück. Aus gesundheitlichen Gründen praktiziert er nur noch an vier Tagen die Woche. Den Mittwoch hat er sich inzwischen als freien Tag genommen, erzählt er.

Trotzdem hat er sich als Impfarzt angeboten. Für die mobilen Impfteams, die in Altenheimen impfen. Allerdings auch nur für einen bestimmten Zeitraum und für einen streng festgelegten Radius. Für das Heim in Schönenberg-Kübelberg. Und für jenes in Waldmohr – wenn das die Vorarbeiten erledigt hat und sich dem Land gegenüber als impfbereit erklärt. In beiden Heimen, so erzählt er, habe er Patienten. Deshalb mache er da mit.

Allerdings: Nach seinem Einsatz in Schönenberg-Kübelberg lässt er kaum ein gutes Haar an den Vorbereitungen des Landes. „Da sind zu viele Leute in Verantwortung, die wenig Ahnung haben“, sagt er. Das mache die Impfeinsätze schwierig.

„Nur gut zureden?“

Da wäre zum Beispiel die Sache mit dem Notfallkoffer. Oder besser: einer Notfallvorbereitung. „Es kommt zwar ganz selten vor. Aber es kann bei einer Impfung eine allergische Reaktion geben. Dafür muss man gerüstet sein.“ War das Impfteam nach seinen Angaben aber nicht. Es habe offenbar auch keine Anweisung des Landes dafür gegeben.

„Als ich danach fragte, sagte man mir, wir sollten im Falle einer allergischen Reaktion den Notarzt holen. Wie peinlich ist das denn? Wir sind zwei Ärzte und mehrere Sanitäter vom DRK und können dann nichts anderes, als dem Patienten gut zureden.“ Abgesehen davon, dass einem Betroffenen frühzeitig geholfen werden könne, statt zu warten.

Heinz traf daraufhin selbst und ohne Hinweis Vorbereitungen. Er nahm Medikamente und Infusionen mit für den Fall, dass etwas passiert. Seine Aufgabe sei das aber nicht, wenn er als Impfarzt engagiert werde. Der solle eigentlich die Beratungsgespräche mit den Impfwilligen führen.

Infizierte impfen?

Kritikpunkt Nummer zwei: Es gebe beim Land offenbar niemanden, der ausreichend Hintern in der Hose habe, um festzulegen, dass nicht geimpft wird, wer bereits eine Covid-Infektion hinter sich hat. Stattdessen gebe es nur eine Empfehlung, doch vor Ort solle der Arzt in jedem Fall selbst entscheiden. „Es ist wissenschaftlich hinreichend belegt, dass, wer infiziert war, Antikörper gebildet hat. Den muss man nicht noch impfen. Er hat doch genau das hinter sich, wofür man die Impfung braucht“, ärgert sich Heinz.

Doch das, so sagt er, sei vom Land im Vorfeld nicht eindeutig kommuniziert worden. „Da hieß es an die Heime nur: Wer geimpft werden wolle, der werde geimpft. Alles weitere ist Sache der Ärzte vor Ort.“ Genau das habe dann auch vor Ort zu Irritationen geführt, als zuvor bereits Infizierte sich noch impfen lassen wollten und er mit Blick auf den derzeit noch knappen Impfstoff ablehnte; ebenso wie seine Kollegin.

„Peinlicher Fragebogen“

Was ihn aber am meisten ärgert: dass das Land vorher einen „hochpeinlichen Fragebogen“ an die potenziellen Impfkandidaten verschickt. Darin würden als Kontraindikationen, also als Ausschlusskriterien für eine Impfung, Punkte wie Chemotherapie, Zustand nach Transplantation oder Immununterdrückung aufgeführt. Genau das aber seien Punkte, die seiner medizinischen Expertise nach dringend eine Impfung erforderten. Eine vorherige Infektion mit dem Coronavirus hingegen werde bei den Kontraindikationen nicht aufgeführt.

Seiner Meinung nach sprechen – neben einer durchlebten Covid-Infektion – zurzeit nur drei Punkte gegen eine Impfung: wenn jemand schwanger oder unter 18 Jahre alt sei; beides sei bisher noch nicht getestet; oder bei einer bekannten Multiallergie mit schweren Reaktionen. Hier sei eine Impfung nur unter erhöhten Vorsichtsmaßnahmen möglich. Das solle das Land auch bitte klar sagen, statt sich vor einer klaren Aussage zu drücken und diese an die Ärzte vor Ort zu delegieren. Denn das führe dazu, dass im einen Heim Infizierte geimpft würden, im anderen nicht.

Und: „Allen anderen rate ich dringend zu dieser nebenwirkungsarmen Impfung, sobald die ganz dringlichen Patienten abgearbeitet sind.“